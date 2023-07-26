Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın yaptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, solundan gelen servis minibüsüne çarptı.

Umut Meraş ve otomobilde yer alan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı.

İddiaya göre kazanın ardından otomobilde bulunan kadın yolcu, minibüs şoförü ile tartışma yaşadı.

Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

''UFAK BİR KAZA''

Görgü tanığı Emin Algül, "Çalışırken bir ses duyduk. Kaza sesi, dışarı çıktık. Umut Meraş minibüse çarpmış. Ufak bir tartışma oldu, geçti. Kazada Umut Meraş dönerken, yola çıkarken minibüsle kafa kafaya geliyor. Ufak bir kaza" dedi. (DHA)