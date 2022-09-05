5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün hakkındaki iddialara yanıt verdi: Yapmadığım eylemin özrü olmaz

Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün hakkındaki iddialara yanıt verdi: Yapmadığım eylemin özrü olmaz

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olayların baş kahramanı olarak lanse edilen Oğuzhan Akgün sessizliğini bozdu. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 05:01
Takip Et

Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün Ankaragücü cephesinden kendisine yöneltilen eleştirilere yapmadığım eylemin özrü olmaz diyerek yanıt verdi

Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün hakkındaki iddialara yanıt verdi: Yapmadığım eylemin özrü olmaz
+
Aa
-

Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Jackson Muleka, Dele Alli ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 3-2 devirdi. Gergin geçen mücadelenin son düdüğüyle birlikte bir Ankaragücü taraftarı sahaya atladı ve Siyah-Beyazlı futbolcular; Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme attı. Yaşanan olaylar sonrası Beşiktaşlı Joseph De Souza kırmızı kart gördü.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİNDEN OĞUZHAN’A SUÇLAMA

Bu olay, karşılaşmanın bir hayli önüne geçerken, yaşanan olayların ardından iki takım cephesinden yapılan açıklamalar da ortamı gerdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik direktörü Ömer Erdoğan ve sağ beki Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün maç esnasında taraftarlarına küfredip, el-kol hareketi yaptığını iddia etti. Beşiktaş cephesi ise bu durumu yalanladı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Olaylara değinen başarılı hoca, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Bunun başlangıcı Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür ederek tahrik etmesi. Çok ciddi şekilde beni üzdü. Bu yaşta böyle saygısız bir hareket... Bu konulara ciddi şekilde eğitim verelim. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandırmamız gerekiyor. Bu yaşta bu kadar saygısızca hareket, devamında olayların ateşlenmesi bize belki çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN AKGÜN SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Hakkında iddialarda bulunulan Oğuzhan Akgün sosyal medya hesabından tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Akgün, "Yaşanan olaylar ve ismimin geçtiği demeçler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN PAYLAŞIM

Bu açıklama sonrasında Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından Oğuzhan Akgün'ü paylaştı. İşte Siyah-Beyazlılar'ın paylaşımı 👇🏻

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
3
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
6
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Barack Obama Emmy Ödülü alan ikinci ABD Başkanı oldu
﻿Barack Obama Emmy Ödülü alan ikinci ABD Başkanı oldu
﻿Barack Obama Emmy Ödülü alan ikinci ABD Başkanı oldu
﻿Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
﻿Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Ankaragücü'lü oyuncu Oğuz'dan skandal açıklama
﻿Ankaragücü'lü oyuncu Oğuz'dan skandal açıklama
﻿Ankaragücü'lü oyuncu Oğuz'dan skandal açıklama
﻿Weghorst'tan sert tepki: Josef haksız kırmızı yedi
﻿Weghorst'tan sert tepki: Josef haksız kırmızı yedi
﻿Weghorst'tan sert tepki: Josef haksız kırmızı yedi
﻿Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
﻿Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
﻿Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
﻿“Bembeyaz” adlı filme Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül birden
﻿“Bembeyaz” adlı filme Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül birden
﻿“Bembeyaz” adlı filme Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül birden
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.