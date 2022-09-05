Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün hakkındaki iddialara yanıt verdi: Yapmadığım eylemin özrü olmaz

Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Jackson Muleka, Dele Alli ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 3-2 devirdi. Gergin geçen mücadelenin son düdüğüyle birlikte bir Ankaragücü taraftarı sahaya atladı ve Siyah-Beyazlı futbolcular; Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme attı. Yaşanan olaylar sonrası Beşiktaşlı Joseph De Souza kırmızı kart gördü.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİNDEN OĞUZHAN’A SUÇLAMA

Bu olay, karşılaşmanın bir hayli önüne geçerken, yaşanan olayların ardından iki takım cephesinden yapılan açıklamalar da ortamı gerdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik direktörü Ömer Erdoğan ve sağ beki Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün maç esnasında taraftarlarına küfredip, el-kol hareketi yaptığını iddia etti. Beşiktaş cephesi ise bu durumu yalanladı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Olaylara değinen başarılı hoca, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Bunun başlangıcı Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür ederek tahrik etmesi. Çok ciddi şekilde beni üzdü. Bu yaşta böyle saygısız bir hareket... Bu konulara ciddi şekilde eğitim verelim. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandırmamız gerekiyor. Bu yaşta bu kadar saygısızca hareket, devamında olayların ateşlenmesi bize belki çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN AKGÜN SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Hakkında iddialarda bulunulan Oğuzhan Akgün sosyal medya hesabından tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Akgün, "Yaşanan olaylar ve ismimin geçtiği demeçler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN PAYLAŞIM

Bu açıklama sonrasında Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından Oğuzhan Akgün'ü paylaştı. İşte Siyah-Beyazlılar'ın paylaşımı 👇🏻