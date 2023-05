Beşiktaşlı iş adamları Avrasya Beşiktaşlılar Derneği kurdu

Kuruluş çalışmalarına 2018 yılında başlanan ve geçtiğimiz aylarda 50'yi aşkın kurucu üye ile ilk toplantısını gerçekleştiren Avrasya Beşiktaşlılar Derneği, basınla tanışma yemeği düzenledi.

"HER ÜLKEDE TEMSİLCİLİK AÇACAĞIZ"

Ataköy'de bir otelde gerçekleştirilen tanışma toplantısına dernek kurucu üyeleri ile Beşiktaş muhabir ve yazarları katıldı. Dernek başkanı Selçuk Aydoğan yaptığı konuşmada, Avrasya Beşiktaşlılar Derneği'nin, diğer Beşiktaş derneklerinin ve kulübün de desteğiyle çok büyüyeceğini, siyah beyazlı kulübün spordan siyasete tüm mecralarda lobi faaliyetlerini üstleneceğine inandıklarını dile getirdi. Aydoğan, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da ve Amerika'da da şubeler açacaklarının sinyalini verdi. Aydoğan, “İçerde her il ve Avrupa’da her ülkede temsilcilik açacağız. Beşiktaş’taki maddi manevidesin için yapacağımız projeler örnek olacak. Şu an 300 üyemiz ile kolaydı sıvadık. Yakında bin üyeyi aşmış olacağız" dedi.

LANSMAN YAPILACAK

Tanışma yemeğinde kurucu üyeler, basınla sohbet ederek projelerini aktardı. Avrasya Beşiktaşlılar Derneği'nin resmi açılışı önümüzdeki aylarda büyük bir lansman ile yapılacak.