Beşiktaşlı isim sezonu kapattı

Emlak Konut ile Beşiktaş BOA'nın oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Elif Bayram sezonu kapattı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Elif Bayram’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan sporcumuz Elif Bayram’ın yapılan değerlendirmede çoklu bağ yaralanması tespit edilmiştir. Kalan maçlarda forma giyemeyecek olan Elif Bayram’ın tedavi planlamasına sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.