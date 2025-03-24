Beşiktaşlı isim sezonu kapattı

Kaynak: AA
Beşiktaşlı isim sezonu kapattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren milli oyuncu Elif Bayram'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Emlak Konut ile Beşiktaş BOA'nın oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Elif Bayram sezonu kapattı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Elif Bayram’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan sporcumuz Elif Bayram’ın yapılan değerlendirmede çoklu bağ yaralanması tespit edilmiştir. Kalan maçlarda forma giyemeyecek olan Elif Bayram’ın tedavi planlamasına sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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