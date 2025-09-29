Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hull City’ye transfer olan Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlılarda birlikte çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİMSERDİ"

Hadziahmetovic, Hull City’den teklif aldığı dönemi anlatarak, “Solskjaer’e Hull City’den gelen teklifi söylediğimde çok iyimserdi. Bunun benim için çok iyi olacağını söyledi. Buradaki yoğunluğun beni geliştireceğini anlattı.” ifadelerini kullandı.

“AYRILIĞINA ŞAŞIRMADIM”

28 yaşındaki futbolcu, Solskjaer’in Beşiktaş’tan ayrılışına dair ise, “Şaşırmadım çünkü çok fazla iniş çıkış yaşadı. Büyük kulüplerde taraftarlar her maçı kazanmak ister. Bu yüzden bunu bekliyordum.” dedi.