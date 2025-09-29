Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'

Beşiktaş'tan Hull City'e kiralık olarak transfer olan Amir Hadziahmetovic, Ola Gunnar Solskjaer ile ilgili itirafta bulundu.

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hull City’ye transfer olan Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlılarda birlikte çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİMSERDİ"

Hadziahmetovic, Hull City’den teklif aldığı dönemi anlatarak, “Solskjaer’e Hull City’den gelen teklifi söylediğimde çok iyimserdi. Bunun benim için çok iyi olacağını söyledi. Buradaki yoğunluğun beni geliştireceğini anlattı.” ifadelerini kullandı.

hadziahmetovic.jpg

“AYRILIĞINA ŞAŞIRMADIM”

28 yaşındaki futbolcu, Solskjaer’in Beşiktaş’tan ayrılışına dair ise, “Şaşırmadım çünkü çok fazla iniş çıkış yaşadı. Büyük kulüplerde taraftarlar her maçı kazanmak ister. Bu yüzden bunu bekliyordum.” dedi.

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'