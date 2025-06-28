Beşiktaşlı oyuncular sağlık kontrolünde

Kaynak: İHA
Beşiktaşlı oyuncular sağlık kontrolünde

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız Arda Berk Özüarap, Can Keleş, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Ersin Destanoğlu, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Kartal Kayra Yılmaz, Alexander Chamberlain, Ernest Muçi, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Adnan Karahisar, Poyraz Gelen ve Amir Hadziahmetovic, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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