Beşiktaşlı Rashica milli takım kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı.



Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rashica'nın yanı sıra Bersant Celina, Leart Paqarada ve Ermal Krasniqi'nin de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağı duyuruldu.



Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Bükreş'te Romanya'ya konuk olacak, 18 Kasım'da ise Litvanya'yı ağırlayacak.