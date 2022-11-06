﻿Nathan Redmond: Paramı alıp hiçbir şey yapmayabilirdim

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Nathan Redmond, ABD basınından The Athletic'te yer alan röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Redmond'un sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

- Çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum. Sezon öncesi zor bir dönem geçirdim ve Southampton'ın bu seneki planları arasında olmadığımı gördüm. Aslında bunu geçtiğimiz sezon bittiğinde anlamıştım.

- Türkiye'ye transfer olduğumda insanların ne düşüneceği hep aklımdaydı. Burada iyi şeyler yapmak, futbol oynamak ve bu deneyimin tadını çıkarmak istediğimi düşündüm. Southampton'da kalıp oynayamamaktan çok daha iyi bir durumdu. İngiltere'de kalıp paramı alıp hiçbir şey yapmadan devam edebilirdim ama bu bana göre değil.

- Burada çok fazla tutku var. Maçlar akşam oynanıyor ve öğle saatlerinde taraftarlar maçın havasına giriyor. İç sahada oynadığımız maçlar inanılmaz ve böyle bir atmosferde daha önce oynamadım. İngiltere'yle fark sanırım bu. Orada bağlantı biraz kopuk. Bunun sebepleri de fazla para, kulüplerin mümkün olduğu kadar yüksek bir performans talep etmesi ve başarı isteği olabilir.

- İstanbul çok güzel bir şehir. Gittiğiniz her yerde bunu hissediyorsunuz. Futbolcular buraya gelip her şeylerini ortaya koyduklarında taraftarlar gerçekten sizi seviyor.