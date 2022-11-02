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Rosier açık açık itiraf etti: Galatasaray açıklaması

Beşiktaşlı Valencin Rosier, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:29
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Beşiktaşlı Rosier'den flaş açıklamalar

Rosier açık açık itiraf etti: Galatasaray açıklaması
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Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, Fransa'dan Foot Mercato'ya yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

Rosier, "Kariyerini Beşiktaş'ta mı bitirirsin, yoksa başka bir kulübe gider misin?" sorusuna "Başka bir yerde büyük bir fırsatım yoksa neden olmasın. Orada çok iyi yaşıyorum, kulüp harika ve atmosferimiz inanılmaz. Bunu gerçekten hiç düşünmemiştim ya da böyle görmemiştim, ama bu bir fikir olabilir. Elbette gelecekte ne olur bilmiyorum ama Beşiktaş her zaman kalbimde kalacak bir kulüp olarak kalacak, orası kesin" cevabını verdi.

"Galatasaray'dan geçen yıl teklif aldın mı?" sorusu üzerine ise Rosier şunları söyledi:

"O yıl lig şampiyonu olduk ve çok iyi bir sezonu geride bıraktık. Atmosfer çılgındı, tüm takım arkadaşlarım arasında çok iyi bir anlayış vardı, arkadaş edindim, kardeş olduk. Şampiyon olduğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için atmosfer, kalma arzumu doğruladı. Başka bir takıma transfer olmayı düşünmedim. Bazı konuşmalar oldu ama iş asla resmiyete dökülmedi. Sonrasında Beşiktaş ısrarcı davrandı ve benim istediğim oldu."

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