Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.

UĞUR FORA TARAFTARLARA YARDIM ETTİ

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

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