Beşiktaş'ta büyük tepki: Valerien Ismael istifa

Beşiktaşlı taraftarlar, Giresunspor maçından sonra sosyal medyadan mesaj yağdırdı.
Taraftarlar Beşiktaş'ın oynadığı futbolu eleştirerek teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı.
Twitter'dan paylaşılan bazı mesajlar şöyle:
Alparslan Keleş
@alparslannkeles
·
2s
Giresunspor'a karşı Beşiktaş savunma yapıyor! Rezillik, rezillik, rezillik. 🤦🏻♂️
Bu futbolu destekleyen siyah beyaz formalı herkes beşiktaş düşmanıdır! NET!
GO HOME
@valerien_ismael
Kartal
@YusufCarsii1903
·
4d
Belki de biz zerre anlamıyoruz futboldan
Şenol Güneş bu kadrodan kağıt üstünde daha zayıf kadrolarla sampiyonlar liginin içinden hiç geçmedi belki de
Sergen Yalçın 13 oyuncu ile şampiyon olmamış bile olabilir
Yine de git be kardeşim git GO HOME
#valerieni̇smaeli̇stifa
efe
@ctlcm07
·
8d
Bu takımın büyüklüğünü bilmeyen kuçuk maçlarda bile defansa kapanan hoca istemiyoruz
@valerien_ismael
GO HOME
erdinç
@m_erdinc1903
·
30d
Maçı kazanmış olabilirsin ama koca sezon adına asla gelecek vaadetmiyorsun! Valerien İsmael İstifa!
BU HESAP VALERİEN İSMAEL DÜŞMANIDIR!
GO HOME!
@valerien_ismael
#GRSvBJK
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