Beşiktaşlı taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye kendi evinde 3-1 mağlup oldu ve kupaya çeyrek finalde veda etti. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha’nın kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.

Siyah beyazlıların şampiyonluk yarışından koptuktan sonra tek hedefi haline gelen Türkiye Kupası’ndan elenmesi taraftarların büyük tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe’nin 3. golü bulmasının ardından “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı.

ERSİN’İ ISLIKLADILAR

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar kaleci Ersin Destanoğlu’na da ıslıklarla tepki gösterdi. Göztepe’nin serbest vuruştura bulduğu beraberlik golünde ve Göztepe’nin üçüncü golcünde Ersin’in hatasının olduğunu düşünen siyah beyazlı taraftarlar top Ersin’e geldiğinde zaman zaman tecrübeli kaleciye ıslıklarla tepki gösterdi.