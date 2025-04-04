Beşiktaşlı taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı

Beşiktaş’ın Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etmesi taraftarların büyük tepkisini çekti. Siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratı yaparken kaleci Ersin’i ıslıkları.

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye kendi evinde 3-1 mağlup oldu ve kupaya çeyrek finalde veda etti. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha’nın kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.

Siyah beyazlıların şampiyonluk yarışından koptuktan sonra tek hedefi haline gelen Türkiye Kupası’ndan elenmesi taraftarların büyük tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe’nin 3. golü bulmasının ardından “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı.

ERSİN’İ ISLIKLADILAR

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar kaleci Ersin Destanoğlu’na da ıslıklarla tepki gösterdi. Göztepe’nin serbest vuruştura bulduğu beraberlik golünde ve Göztepe’nin üçüncü golcünde Ersin’in hatasının olduğunu düşünen siyah beyazlı taraftarlar top Ersin’e geldiğinde zaman zaman tecrübeli kaleciye ıslıklarla tepki gösterdi.

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