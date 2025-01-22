Beşiktaşlı taraftarlardan anlamlı hareket: Tribünler sessizliğe bürünecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı taraftarlardan anlamlı hareket: Tribünler sessizliğe bürünecek

Beşiktaşlı taraftarlar, Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı. Tribünler, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçında sessizliğe bürünecek.

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak. Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.

Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız." ifadeleri kullanıldı.

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Beşiktaş’ın Athletic Bilbao’yu konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.

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