Beşiktaşlı taraftarlardan anlamlı hareket: Tribünler sessizliğe bürünecek

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak. Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.



Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız." ifadeleri kullanıldı.

Santrayla birlikte 1 dakikalık sessizlik!



Bolu’da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını… pic.twitter.com/pMZNI33Wxj — çArşı (@forzabesiktas) January 22, 2025

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Beşiktaş’ın Athletic Bilbao’yu konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.