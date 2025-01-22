Beşiktaşlı taraftarlardan anlamlı hareket: Tribünler sessizliğe bürünecek

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak. Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.
Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız." ifadeleri kullanıldı.
Santrayla birlikte 1 dakikalık sessizlik!— çArşı (@forzabesiktas) January 22, 2025
Bolu’da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını… pic.twitter.com/pMZNI33Wxj
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Beşiktaş’ın Athletic Bilbao’yu konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.