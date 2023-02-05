Fenerbahçe'ye atıfta bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada kırmızı kart pozisyonlarını paylaştı

23 Eylül 2017'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi olan Ali Palabıyık'ın verdiği kararları ve Beşiktaş'lı futbolculara gösterdiği kırmızı kartları Beşiktaş'lı taraftarlar sosyal medyada paylaştı.

"STADIMIZA DAHA GİREMEZ"

2 Şubat Perşembe günü oynanan Adana Demirspor- Fenerbahçe mücadelesinin orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği hatalı kararlar ve Fenerbahçe'nin sayılmayan golü, hakem hataları konusunu ana gündeme taşımıştı.

Sonrasında maçın yönetimine büyük tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli yönetim görüşme sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, hakem Ali Palabıyık'ın bir daha maç alıp almayacağını bilemeyeceğini ifade ederek, "Ancak bildiğim bir şey var ki kariyeri boyunca en azından bizler yönetimdeyken bizim stadımıza bir daha giremez. Açık, net şekilde söyleyeyim. Kendisi sadece bizim maçımızda değil, şaibeli pek çok maçı var. Buraya has değil." açıklamalarını kullandı.

"BİLDİRİ GÜNDEM OLDU"

4 Şubat günü ise Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir bildiri yayınladı. Bildiride 2017'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine değindi. İşte Beşiktaş'ın açıklamaları;

"23 Eylül 2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, maç boyunca verdiği hatalı kararlarla sonuca direkt etki etmesine rağmen yine sosyal medyadan "Kol bozuk" şeklinde paylaşım yapanlar, bozuk olanın kol değil sistem olduğunu ancak aynı hakemin kendileri aleyhine kararlar verdiğini düşündükleri zaman mı idrak edebilmişlerdir?



Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü’nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir.



Ne yazıktır ki hakem ve TFF desteğiyle şampiyon olmayı amaçlayan bu kulüplerin yıllardır yöneticileri değişmesine rağmen fıtratları değişmemiştir.



"Değişsin" dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir?



Kamuoyu, bugün Türk futbolundaki temel sorunun saha içinde başarısız olanların bunu saha dışında telafi etmeye çalışması olduğunu bir kez daha net bir şekilde görmüştür. Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin artması hususlarında herkesin sorumlu ve görevli olduğunu hatırlatırız.



Son olarak; TFF'nin müthiş işler yaptığı güzellemesi ve yancılığının ardından başlarına taş düşünce bağıranlar unutmasın ki Beşiktaş tüm taşlardan daha ağırdır" ifadelerine yer verildi.