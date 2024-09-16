Beşiktaşlı taraftarların penaltı isyanı. Hakem yorumcuları böyle değerlendirdi

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti.

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın 45+3. dakikasında Immobile’nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hava topu mücadelesinde Savic, önündeki Immmobile’yi hafifçe çektikten sonra İtalyan golcü yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi ise pozisyonu penaltı olarak değerlendirmeyerek oyunu devam ettirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda pozisyonun penaltı olduğunu düşünerek maçın hakemine tepki gösterdi.

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HAKEM YORUMCULARI POZİSYONU BÖYLE DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaşlı taraftarların penaltı beklediği pozisyonla ilgili hakem yorumcularından yanıt geldi. Beinsports canlı yayınında konuşan Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi.

Savic’in Immobile’yi iki ekliyle omzundan çektiğine dikkat çeken Bahattin Duran, hakemin buna odaklanıp penaltı noktasını işaret etmesine kimsenin itiraz edemeyeceğine dikkat çekti. Duran, Ancak fotoğrafın başlangıç, gelişme ve sonucunu değerlendirdiğini düşünüyorum. “Etkili bir çekme olmadığını, Savic'in profesyonelce tutup bıraktığını, rakibinin yeterince etkilenmeyip topla da oynadığını değerlendirdi. Ben, onun görüşüne saygı duymak durumundayım” diyerek hakemin doğru karar verdiğini söyledi.

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Bülent Yıldırım ise “Burada gördüğünü görüyoruz. Sonuçta onun değerlendirmesine saygı duymak durumundayız diye o sebeple söylüyorum” ifadelerini kullanarak hakemin kararının doğru olduğunu belirtti.

Pozisyonun penaltı olmadığını belirten bir başka isim olan Deniz Çoban ise, şunları söyledi:

"Bülent hocamın söylediğini destekler nitelikte bir de şunu söyleyeceğim; elbette kesin bir referans noktası olmaz ama beyazlı oyuncunun hiç tepkisi yok. Penaltı beklemiyor. Ben de hani geriye doğru yaslanırken topa da sağlıklı bir şekilde vurdu ve etkiyi de hissetmedi diye düşünüyorum. Ben de burada hakem çalsaydı da penaltıyı, 'Nasıl bir penaltı bu?' diyemezdim ama devam ettirmesini daha doğru buluyorum."

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN’DAN HAKEM TEPKİSİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonu yaptığı açıklamada hakeme tepki gösterdi. Doğan, Visca’nın kırmızı kart görmesini doğru karar olarak yorumlayan Doğan, hakemin tüm takdir haklarını Beşiktaş’tan yana kullandığını söyledi. Doğan, “Oyunun sonlarına doğru bir pozisyon var. Oyuncu kendini yere atıyor. İkinci sarı kart olması gerekirken devam ettirdi. Niyetini tam olarak belli etti. Hakemin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Sahaya direk Beşiktaş formasıyla çıksaydı, hiç bu işler de olmazdı. Çok rahat olurdu” şeklinde konuştu.