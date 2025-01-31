Beşiktaşlı ünlü yorumcu canlı yayında çıldırdı: Stüdyoyu birbirine kattı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Siyah beyazlıların etkisiz oyuncu, taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Maç sonrası yapılan yorumlarda oyuncuların baskı kuramaması kadar son 2 sezonda yapılan transfer hatalarına da dikkat çekildi. Öte yandan Serdal Adalı yönetiminin ara transferde bir hamle yapmaması da tepki çeken unsurlar arasında yer aldı.

Beşiktaşlı olması ile bilinen ünlü yorumcu Ali Ece, siyah beyazlıların kötü oyununa ve transferde yapılan hatalara isyan etti.

Vole YouTube kanalında Beşiktaş’ın Twente’ye mağlup olduğu maçı değerlendiren Ali Ece, konu transferlere ve kadro yapısına gelince adeta çıldırdı.

Ünlü yorumcu, ilk 11’de sol ayaklı 2 stoper oynamasına ve kanat forvet olmamasına çok sinirlenirken eline geçirdiği defteri ve kalemleri etrafa fırlattı. Ali Ece’nin çok sinirlendiği anlarda birlikte yayına çıktığı Abdülkerim Durmaz ne yapacağını şaşırdı.

Ali Ece, yere attığı için kırılan kalemi Vole’nin X hesabında paylaştı.

Ünlü yorumcunun sert tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Ali Ece geçmiş dönemlerde de Beşiktaş ile ilgili yorum yaparken sert tepkiler vermiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.