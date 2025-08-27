Beşiktaşlı yıldız eleştirilere hak verdi

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında oynanacak Lausanne maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“GOL YEMEK SADECE SAVUNMANIN SUÇU DEĞİL”

Deneyimli stoper, son haftalarda fazla gol yemelerine ilişkin eleştirileri kabul ederek, “Haklısınız, fazla gol yedik. Bir savunma oyuncusu gol yemeyi sevmez. Ancak bu sadece 4 savunma oyuncusunun meselesi değil, takım halinde değerlendirilmeli. Hücumda birlikte gol atıyorsak, savunmada da birlikte gol yiyoruz. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız.” diye konuştu.

“KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Paulista, bireysel olarak sorumluluk almaktan kaçmadığını belirterek, “Kişisel olarak hatayı ilk göğüsleyen bir karakterim var. Her antrenmanda, her maçta gelişiyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız ve Beşiktaş için daha faydalı işler yapacağız” ifadelerini kullandı.