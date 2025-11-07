Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 10 Kasım sabahı "Saygı Yürüyüşü" düzenleyecek. Saat 08.00’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden başlayacak yürüyüşte Atatürk'ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyecek. Saat 09.05’te ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak, vatandaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulunacak.