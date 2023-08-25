Beşiktaşlıları mest edecek gelişme: Ben Bahtiyar Kazak Bahtiyar

Beşiktaş'a 4.5 milyon euro bedelle CSKA Moskova'dan transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk maçında takıma alıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'e son dakikalarda attığı golle İstanbul'a Siyah Beyazlılar'ı avantajlı gönderen Kazak oyuncu, Beşiktaş taraftarının sevgilisi olmaya başladı.

Öyle ki ülkesinden de destek gelmeye devam ediyor.

Kazak dombıra sanatçısı Aidiau, Bakhtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş marşını çaldı. Videoda ayrıca Siyah Beyazlılar'ın simgesi Kartal'ın da bulunması dikkat çekti.

O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gönderinin altına da bazı Beşiktaşlı taraftarlar şu satırları yazdı;

"Bugün pazar

Beni maça çıkardılar

Çıktım gol attım

Beşiktaş, maç, Kartal..

Bahtiyarım...

Ben Bahtiyar; Kazak Bahtiyar.."