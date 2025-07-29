Beşiktaşlıları yıkan haber! Gedson Fernandes apar topar gidiyor

Beşiktaş’ta transferin gözde isimlerinden Gedson Fernandes, Rusya’ya vize başvurusunda bulundu.
GEDSON RUSYA'YA VİZE BAŞVURUSU YAPTI
Yeni Açık'tan Ertan Süzgün'ün özel haberine göre; İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu önünde görüntülenen lüks aracın oyuncuya ait olduğu belirtilirken Gedson’un vize işlemleri için konsoloslukta bulunduğu iddia edildi.
İstiklal Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler, Portekizli futbolcunun Spartak Moskova’ya transferinin artık resmi imzaya kaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
ÖZEL — Gedson Fernandes, Rusya vizesi için başvuru yaptı.— Yeni Açık (@yeniacikcom) July 29, 2025
Oyuncunun aracı, Rusya Konsolosluğu’nun önünde. | ????️ @ertansuzgun pic.twitter.com/jnTqIlsvze
SPARTAK MOSKOVA’DAN DEV TEKLİF
Rus gazeteci Ivan Karpov’un haberine göre ise Spartak Moskova, Gedson Fernandes için Beşiktaş’a 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Oyuncuya ise 4 yıllık sözleşme önerildi.
Gedson’un yeni kulübünde yıllık 2,5 milyon euro maaş alacağı, performansa bağlı olarak 2 milyon euroya kadar da bonus kazanabileceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ SESSİZ
Siyah-beyazlı yönetim cephesinden resmi bir açıklama yapılmasa da, Rusya vize başvurusu ve transfer detayları, Gedson’un Beşiktaş’taki macerasının sona erdiğine dair güçlü sinyaller veriyor.