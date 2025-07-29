Beşiktaşlıları yıkan haber! Gedson Fernandes apar topar gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlıları yıkan haber! Gedson Fernandes apar topar gidiyor

Beşiktaş'ın Spartak Moskova'ya satmaya hazırlandığı yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Rusya vizesi için başvuru yaptı.

Beşiktaş’ta transferin gözde isimlerinden Gedson Fernandes, Rusya’ya vize başvurusunda bulundu.

gedson.jpg

GEDSON RUSYA'YA VİZE BAŞVURUSU YAPTI

Yeni Açık'tan Ertan Süzgün'ün özel haberine göre; İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu önünde görüntülenen lüks aracın oyuncuya ait olduğu belirtilirken Gedson’un vize işlemleri için konsoloslukta bulunduğu iddia edildi.

İstiklal Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler, Portekizli futbolcunun Spartak Moskova’ya transferinin artık resmi imzaya kaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

SPARTAK MOSKOVA’DAN DEV TEKLİF

Rus gazeteci Ivan Karpov’un haberine göre ise Spartak Moskova, Gedson Fernandes için Beşiktaş’a 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Oyuncuya ise 4 yıllık sözleşme önerildi.

Gedson’un yeni kulübünde yıllık 2,5 milyon euro maaş alacağı, performansa bağlı olarak 2 milyon euroya kadar da bonus kazanabileceği bildirildi.

gedson-fernandes.jpg

BEŞİKTAŞ SESSİZ

Siyah-beyazlı yönetim cephesinden resmi bir açıklama yapılmasa da, Rusya vize başvurusu ve transfer detayları, Gedson’un Beşiktaş’taki macerasının sona erdiğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Son Haberler
Ünye İlçe Belediyesi’nden gönüllere dokunan hizmetler
Ünye İlçe Belediyesi’nden gönüllere dokunan hizmetler
Orman yangını Trump projesi mi?
Orman yangını Trump projesi mi?
Beşiktaş'tan Roma ve West Ham United seferi
Beşiktaş'tan Roma ve West Ham United seferi
Ekranla büyüyen çocuklarda dijital denge ve ruh sağlığına dikkat
Ekranla büyüyen çocuklarda dijital denge ve ruh sağlığına dikkat
Efkan Bekiroğlu Ankaragücü'nden ayrıldı, Ankara'dan ayrılamadı!
Efkan Bekiroğlu Ankaragücü'nden ayrıldı, Ankara'dan ayrılamadı!