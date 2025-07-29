Beşiktaşlıları yıkan haber! Gedson Fernandes apar topar gidiyor

Beşiktaş’ta transferin gözde isimlerinden Gedson Fernandes, Rusya’ya vize başvurusunda bulundu.

GEDSON RUSYA'YA VİZE BAŞVURUSU YAPTI

Yeni Açık'tan Ertan Süzgün'ün özel haberine göre; İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu önünde görüntülenen lüks aracın oyuncuya ait olduğu belirtilirken Gedson’un vize işlemleri için konsoloslukta bulunduğu iddia edildi.

İstiklal Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler, Portekizli futbolcunun Spartak Moskova’ya transferinin artık resmi imzaya kaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

ÖZEL — Gedson Fernandes, Rusya vizesi için başvuru yaptı.



Oyuncunun aracı, Rusya Konsolosluğu’nun önünde. | ????️ @ertansuzgun pic.twitter.com/jnTqIlsvze — Yeni Açık (@yeniacikcom) July 29, 2025

SPARTAK MOSKOVA’DAN DEV TEKLİF

Rus gazeteci Ivan Karpov’un haberine göre ise Spartak Moskova, Gedson Fernandes için Beşiktaş’a 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Oyuncuya ise 4 yıllık sözleşme önerildi.

Gedson’un yeni kulübünde yıllık 2,5 milyon euro maaş alacağı, performansa bağlı olarak 2 milyon euroya kadar da bonus kazanabileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ SESSİZ

Siyah-beyazlı yönetim cephesinden resmi bir açıklama yapılmasa da, Rusya vize başvurusu ve transfer detayları, Gedson’un Beşiktaş’taki macerasının sona erdiğine dair güçlü sinyaller veriyor.