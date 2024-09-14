Beşiktaş’ta 2 oyuncu kadroda yok. Trabzonspor’a karşı forma giymeyecekler

Süper Lig’in 5. Haftasında deplasmanda Trabzonspor’a karşı mücadele edecek Beşiktaş’ta kadro şekillendi. Siyah beyazlılarda 2 oyuncu maç kadrosunda yer almadı. Yapılan açıklamaya göre Can Keleş ve Chamberlain Trabzon’a götürülmeyecek.

İşte Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosu:

YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA OLACAK

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi ilk 11’de tek değişiklik bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve İstanbul’a döndüğünde tek antrenman kaçıran Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta yeni transfer Joao Mario’nun ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Öte yandan siyah beyazlıların savunma ve orta sahada bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Forvette ise Immobile gol arayacak.