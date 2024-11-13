Beşiktaş’ta 2 yolcu belli oldu. Van Bronckhorst son kararını verdi

Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş gözünü ara transfere dikti. Siyah beyazlılar kadrosuna en az 2 oyuncu katmayı planlıyor. Siyah beyazlılar transferleri kanat ve orta sahaya yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş bir yandan kadrosuna katmayı planladığı oyuncuları izlerken diğer yandan ise takımdan gönderilecek oyuncuları belirliyor. Gelen son haberlere göre Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst takımdan gönderilmesini istediği 2 oyuncuyu belirledi.

Bu oyunculardan biri sezon başında bazı maçlarda sonradan oyuna giren ve taraftarın takımda görmek istemediği Onana ve sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak hiçbir takımla anlaşamayan Chamberlain oldu.

İki futbolcunun takımdan ayrılmayı kabul etmemesi halinde ikinci yarıda A takım listesine yazılmayacakları ifade edildi.