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Sıcak gelişme.. Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'nde

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor...

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:46
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Beşiktaş'ta 2.dönemini yaşayacak Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'nde

Sıcak gelişme.. Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'nde
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İHA'nın geçtiği habere göre; Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktör Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

DETAYLAR GELİYOR...

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