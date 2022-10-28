Sıcak gelişme.. Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'nde

İHA'nın geçtiği habere göre; Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı yeni teknik direktör Şenol Güneş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
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