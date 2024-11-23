Beşiktaş’ta 3 oyuncu sarı kart sınırında

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta 3 oyuncu sarı kart sınırında

Beşiktaş’ın Göztepe’ye karşı oynayacağı maç öncesi siyah beyazlıları bekleyen tehlike ortaya çıktı. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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