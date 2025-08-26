Beşiktaş’ta 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yılı için dev hazırlık

30 Ağustos sabahı resmi törenle başlayacak program, Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak söyleşide, tarihçi-yazar Naim Babüroğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz’un tarihsel önemi ve Cumhuriyet’in geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Programın moderatörlüğünü Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur üstlenecek.
Program, saat 18.00’de Dolmabahçe’den başlayıp Barbaros Meydanı’nda son bulacak Zafer Yürüyüşü ile devam edecek. Yürüyüşün hemen ardından saat 19.15’te ring araçları, vatandaşları Barbaros Meydanı’ndan alarak Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na ulaştıracak.
Kutlamalar, saat 20.30’da parkta kurulacak açık hava sinemasında “Atatürk I 1881–1919” filminin gösterimi ile tamamlanacak.
Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinliklere katılarak vatandaşlarla birlikte 30 Ağustos coşkusuna ortak olacak.
30 AĞUSTOS PROGRAMI
Söyleşi
Büyük Taarruz’un 103. Yılı’nda Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını
Yer: Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı
Saat: 14.30 – 16.30
Katılımcılar: Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, Dr. Erol Mütercimler
Moderatör: Can Uğur (Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü)
Açılış Konuşması: Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman
Kortej – Zafer Yürüyüşü
Saat: 18.00
Başlangıç: Dolmabahçe Sarayı
Bitiş: Barbaros Meydanı
Ring Araçları
Saat: 19.15
Güzergah: Barbaros Meydanı → Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Film Gösterimi (Açık Hava Sineması)
Film: Atatürk I | 1881 – 1919
Yer: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Saat: 20.30