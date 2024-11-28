Beşiktaş’ta 30 milyon euroluk kriz. Hüseyin Yücel çalışmalara başladı

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş’ta 30 milyon euroluk kriz. Hüseyin Yücel çalışmalara başladı

Büyük bir yönetim krizinin yaşandığı Beşiktaş’ta sular durulmuyor. Siyah beyazlı yönetimin oyuncuların maaşlarını ödemek için 30 milyon euro bulması gerekiyor. Hüseyin Yücel’in konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta Salı gece saatlerinden itibaren büyük kriz yaşandı. Samet Aybaba ve Brad Fiedel’ın görevinden alınması sonrası iki istifa haberi geldi. Yönetimin acil olarak yaptığı toplantıda Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.’deki görevlerini Hüseyin Yücel’e devretti. Bu durum Arat’ın fiilen başkanlığı bıraktığı yönünde yorumlara neden oldu. Öte yandan Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi.

30 MİLYON EURO BULMALARI GEREKİYOR

Siyah beyazlılarda yönetim krizinin yanı sıra finansal krizin de yaşandığı ortaya çıktı. Yönetimin oyuncuların maaşlarını ödemek için 30 milyon euroluk kaynak bulması gerekiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, finansal kriterler kapsamında UEFA’ya borçsuzluk belgesi sunmak zorunda olan yönetim kurulunun bir ay içinde teknik heyet ve oyunculara tüm alacaklarını ödemesi gerekiyor. Futbolculara son iki aydır maaşlarının ödenmediği ifade edildi.

Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’in borçları ödemek ve UEFA ile sorun yaşamamak için çalışma başlattığı bildirildi.

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