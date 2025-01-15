Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Beşiktaş'ta 36 katlı rezidans inşaatında işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi tedavi altına alındı.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Akat Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanındaki işçi konteynerinde başlayan yangın, alevlerin hızla yükselmesiyle çevredeki vatandaşların itfaiyeye ihbarı üzerine büyüdü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Konteynerin alevler içinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın sonucu dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilmek üzere ilk müdahaleyi aldı. İşçinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

Beşiktaş’ta 36 katlı rezidans inşaatındaki işçi konteyneri yandı

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