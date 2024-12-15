Beşiktaş’ta 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş’ta bir yandan olağanüstü seçim beklenirken diğer yandan ara transferde takımdan ayrılacak oyuncular belli oluyor.

Fanatik’te yer alan habere göre siyah beyazlılarda 4 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş’ta yolların ayılması beklenen oyunculardan birinin Al Musrati olduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Yücel, Al Musrati için Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif geldiğini açıklamıştı. Siyah beyazlı yönetim, Al Musrati’den iyi bir bonservis geliri elde etmeyi umut ediyor.

JOAO MARİO AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Sezon başında takıma kazandırılan ancak beklenen verimi veremeyen Joao Mario, yönetime ayrılmak istediğini belirtti. Bu talebe olumlu yanıt verildi. Tecrübeli oyuncu, seçim ve ara transfer dönemini beklemeden bavullarını hazırlamaya başladı.

Beşiktaş’ta bu isimlere ek olarak Jean Onana ve Oxlade Chamberlain’le de yolların ayrılması bekleniyor.

Yine büyük hayallerle alınan Ernest Muci’ye ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde yeni yönetimin ayrılığa yeşil ışık yakması bekleniyor.