Beşiktaş'ta 6 yolcu: Görüşme odasındaki isimler belli oldu

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in liderliğinde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler netleşiyor.

İtalyan yıldızı Ciro Immobile ile vedalaşan siyah beyazlılarda maliyeti yüksek olan 6 futbolcunun daha görüşme odasına çekileceği öğrenildi.

Alex Oxlade-Chamberlain’i de ayrılık için ikna eden Başkan Serdal Adalı, takımdan ayrılmak için tazminat isteyen Zaynutdinov, Onana, Al Musrati, Joao Mario, Rashica, Uduokhai tek tek görüşmeleri sürdürüyor.

Siyah beyazlılar yıllık maliyetleri 15 milyon euroyu bulan Immobile ve Chamberlain ikilisiyle 4 milyon euro tazminat ödeyerek yolları ayırmıştı.