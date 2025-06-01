Beşiktaş'ta acılı sezonun tek tesellisi: Siftah yaptı

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Beşiktaş'ta acılı sezonun tek tesellisi: Siftah yaptı

Beşiktaş’ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu, Bodrum Fk maçında attığı golle siftah yaptı. 18 yaşındaki golcü Beşiktaş’ın bu sezonki tesellisi oldu.

Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Hekimoğlu, sezonun son maçında takımını Bodruum FK önünde 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Güçlü fiziği ve net gol vuruşlarıyla dikkat çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Beşiktaş’ın kötü geçen sezonda tek tesellisi oldu.

Bu sezon yeterince fırsat verilmese de Bodrum FK maçı öncesi ligde 19 maçta 629 dakika süre alan Mustafa Hekimoğlu 2 asist katkısı yapmıştı. Genç oyuncu sezonun son maçında Süper Lig’deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Genç oyuncu 2024 Süper Kupa maçında da Galatasaray ağlarını havalandırarak dikkat çekmişti.

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