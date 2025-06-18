Beşiktaş’ta ağaç faciası: Aracı hurdaya çevirdi

Olay, Beşiktaş Saray Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki tarihi çınarın kuruyan kolu park halindeki araçların üzerine düştü. Ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin tavanını ezerek camını kırdı.

Ağacın kolu itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin üzerine düşen ağacın kuruyan parçası kesilerek yoldan kaldırıldı.

Polisin bilgi vermesİ üzerine olay yerine gelen sürücü aracındaki hasarı inceledi. Otomobilin kaskosunun olmadığı öğrenildi.