Beşiktaş’ta ağaç faciası: Aracı hurdaya çevirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş’ta ağaç faciası: Aracı hurdaya çevirdi

İstanbul Beşiktaş’ta tarihi çınarın kuruyan dalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Tavanı ezilen aracın camı kırıldı.

Olay, Beşiktaş Saray Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki tarihi çınarın kuruyan kolu park halindeki araçların üzerine düştü. Ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin tavanını ezerek camını kırdı.

Ağacın kolu itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin üzerine düşen ağacın kuruyan parçası kesilerek yoldan kaldırıldı.

Polisin bilgi vermesİ üzerine olay yerine gelen sürücü aracındaki hasarı inceledi. Otomobilin kaskosunun olmadığı öğrenildi.

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771804-228017.jpg

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771805-228017.jpg

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771806-228017.jpg

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771807-228017.jpg

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771808-228017.jpg

istanbul-besiktasta-tarihi-cinarin-ku-771809-228017.jpg

Son Haberler
Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret!
Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret!
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Babacan’ı ziyaret etti
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Babacan’ı ziyaret etti
DEM Parti'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
DEM Parti'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
Beşiktaş'ın hakem isyanı sonuç buldu
Beşiktaş'ın hakem isyanı sonuç buldu
Denizlispor'un eski kulüp başkanına soruşturma! Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu...
Denizlispor'un eski kulüp başkanına soruşturma! Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu...