Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın bir süredir yollarını ayırmak istediği Al Musrati'nin geleceği belli oldu. Mısırlı yıldızın, Serie A ekibine transfer olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Verona, Al Musrati için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Çizme ekibinin, Al Musrarti'yi kiralayacağı ve sözleşmesinde 7 milyon euro opsiyon olacağı kaydedildi. Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.

