Beşiktaş'ta anlaşma tamam. 3 yıllık imza atacak

Beşiktaş Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeniden masaya oturdu. Kulübün Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez’in de hazır bulunduğu görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

Kariyerindeki başarılı iki sezonun ardından, özellikle Türkiye Kupası finalindeki etkileyici performansıyla dikkat çeken Uçan, siyah beyazlı formayla 22 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncuyla 2+1 yıllık yeni bir kontrat üzerinde mutabakata vardı.

Yıllık 30 milyon Türk Lirası kazanç sağlayacak olan Uçan’ın, kulüple olan resmi sözleşmeyi birkaç gün içerisinde imzalaması bekleniyor.