Beşiktaş’ta Ansu Fati ısrarı sürüyor: Sezon sonu harekete geçecekler

Sezon sonu hedefi olarak Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligi ilk 3 içinde bitirmeyi koyan Beşiktaş diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Siyah beyazlıların transfer listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor.

Genç bir kadro kurmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, daha önce listesinde olan bir oyuncudan vazgeçmedi. Gelen son bilgilere göre, siyah beyazlılar Barcelona’nın kanat oyuncusu Ansu Fati’yi ısrarla istiyor.

Geçtiğimiz ocak ayında da İspanyol kanat oyuncusunun adı Beşiktaş ile anılmış, ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Barcelona’da istediği süreyi alamadı. Katalan ekibinde yalnızca 8 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 187 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.

Beşiktaş’ın daha önce Barcelona’da kalmak istediğini belirten Ansu Fati için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor.