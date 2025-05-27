Beşiktaş'ta arayış sürüyor: Golcü için yoğun temas

Eldeki mevcut oyuncuların büyük bir kısmı ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip oluşturmanın çalışmalarına hız verdi. İmmobile ile vedalaşmanın çarelerini arayan siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün yerine takımın skor yükünü çekecek Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için Alman ekibi ile temasa geçecek. 29 yaşındaki Çekyalı yıldızı mutlaka kadroya dahil etmek isteyen yönetim kesenin ağzını açacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de takımda görmek istediği tecrübeli golcü için Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal başarılı futbolcu için maddi olarak tüm şartları zorlayacak. Bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Patrik Schick, 19 gol ve 1 asiste imzasını attı. Siyah-beyazlıların Leverkusen ile anlaşan yeni teknik direktörü Erik Hag'ın kararına göre Almanya'ya çıkarma yapması bekleniyor.