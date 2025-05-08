Beşiktaş'ta ayrılık! Bizzat Serdal Adalı açıkladı

Süper Lig'in dev ekibi Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için yapılacak transferler merakla beklenirken tam tersi bir gelişme yaşandı. Pazar günü seçim yapılacak olan siyah-beyazlılarda mevcut başkan Serdal Adalı, basın toplantısında konuştu. Adalı, takımdaki sürpriz ayrılığı da resmen açıkladı.

SERDAL ADALI DEMİR EGE TIKNAZ AYRILIĞINI AÇIKLADI

Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz'ın takımdan ayrılacağını şu sözlerle açıkladı, "Rio Ave, Demir Ege'yi alacak. Anlaşmışlar başka kulüple, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar."

Adalı, Portekiz ekibinin genç oyuncuyu 10 milyon euro karşılığında satacağını da belirtti.