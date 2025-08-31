Beşiktaş'ta ayrılık kesinleşti! İşte Keny Arroyo'nun yeni takımı...

Beşiktaş'ın büyük umularla kadrosuna kattığı ancak isteneni veremeyen Keny Arroyo için beklenen oluyor. Genç oyuncu, takımdan ayrılıyor.

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Arroyo, kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı aldı. Başarılı isim, Brezilya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

KENNY ARROYO CRUZIERO'YA İMZA ATACAK

Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre; Cruzeiro, Beşiktaş forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo için prensip anlaşmasına vardı. Transferin bedeli 7 milyon euro olarak belilrtildi ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Ekvador Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan oyuncu, Cruzeiro'nun geleceğe dönük yatırımlarından biri olarak görülüyor.

