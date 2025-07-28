Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar,Bakhtiyor Zainutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Galatasaray'da ayrılığı başkan açıkladı! Dünya yıldızı gidiyor

2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sport Express'in iddiasına göre; Dinamo Moskova, Bakhtiyor Zainutdinov için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki ekip arasında yapılan anlaşmada bonusların da olduğu belirtildi.

49 MAÇA ÇIKTI

2023'ün yazında CSKA Moskova'dan transfer edilen Bakhtiyor Zainutdinov, siyah-beyazlı formayla toplam 49 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki Kazakistanlı sol bek, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

Dünya yıldızı Galatasaray forması giydi! Taraftarlar heyecanlandı

Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Fırsat transferi: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!