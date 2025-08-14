Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Yıldız oyuncu 1. Lig ekibine imza attı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'ta A Takım'a yükselen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta siyah-beyazlı takımda yer aldı.

