Beşiktaş'ta ayrılık: Rusya yolcusu

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı.

Geçen sezon yşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 maçta forma giyebilen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un siyah-beyazlı kulübün yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Kazak haber portalı Sportarena'nın haberine göre; Beşiktaş ile Dinamo Moskova, Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için anlaşmaya vardı.

Rusya'da yerli oyuncu statüsünde oynayan Zaynutdinov Beşiktaş'a transfer olmadan önce bir başka Moskova takımı olan CSKA'da forma giyiyordu.

2023 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah beyazlılara katılan Zaynutdinov 49 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 de asist üretti.