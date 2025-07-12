Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig'den 2 talibi var

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Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig'den 2 talibi var

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic için Süper Lig'den iki takımın devreye girdiği öğrenildi.

Transfere hızlı bir giriş yaparak Abraham, Jarusek ve Orkun Kökçü'ye imza attıran Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacaklar netleşiyor.

Siyah beyazlıların gelecek sezon planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic'in kulüpten ayrılmaya hazırlandığı, Boşnak futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Rizespor'a kiralanan ancak devre arasında takıma geri çağırılan 28 yaşındaki orta saha için Karadeniz kulübünün tekrar devrede olduğu öğrenildi.

Yeşil-Mavililer dışında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor da Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hadziahmetovic'in hangi takıma imza atacağı ise henüz netleşmedi.

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