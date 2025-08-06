Beşiktaş'ta ayrılık yakın! İkisinden birini seçecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta ayrılık yakın! İkisinden birini seçecek

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Jonas Svensson'a Süper Lig'den iki takımın talip olduğu öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta bir yandan transfer harekatı devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor.

Siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine yeni bir oyuncu takviyesi için çalışmalarına devam ederken Jonas Svensson'un ise yoluna Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor.

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Norveçli futbolcuya Süper Lig'in yeni ekipleri Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi.

32 yaşındaki Svennson'un iki takımdan birini seçeceği iddia edildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 46 maça çıkan Norveçli sağ bek 1 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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