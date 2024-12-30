Beşiktaş’ta Başkan seçildi gözler Sergen Yalçın’da

Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimde takibi Hüseyin Yücel’e büyük fark atan Serdal Adalı, siyah beyazlıların yeni Başkanı oldu. Adalı’nın seçilmesi sonrası gözler yeni teknik direktör ve ara transfere çevrildi.

Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda göreve geldikten sonra ilk olarak Serdar Topraktepe ile görüşeceklerinin altını çizerek teknik direktör olarak ilk tercihlerinin Sergen Yalçın olduğunu ifade etmişti.

Seçim sürecinin tamamlanması ve Adalı’nın seçilmesi ile birlikte yeni yönetimin hızla teknik direktör konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Başkan Adalı’nın kısa süre içinde Yalçın ile görüşmesi bekleniyor. Adalı yönetiminin Yalçın ile en az 2,5 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor. Ancak Beşiktaş ile hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Yalçın’ın daha önce olduğu gibi 1 yıllık sözleşmede ısrar edeceği öğrenildi.

Kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın son olarak Alanyaspor’u çalıştırmıştı. Yalçın, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması sonrası Beşiktaş’tan gelen teklifi reddederek, kulübün içindeki kaosun bitmesi durumunda mayıs ayında gelebileceğini ifade etmişti.