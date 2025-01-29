Beşiktaş’ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Bugün imzaya gidecek

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Beşiktaş’ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Bugün imzaya gidecek

Beşiktaş’ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Siyah beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Onana yeni takımına imza atmak için bugün yola çıkıyor.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta takımdan ayrılması beklenen Onana İtalya’ya gidiyor. Siyah beyazlılarda forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Genoa ile anlaştı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.

Jean Onana'nın bugün İtalya'ya gidip kendisini Genoa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı haber detayında yer aldı.

Beşiktaş, Jean Onana'yı 2023-24 sezonu başında Lens'ten 4.04 milyon euroya transfer etmişti.

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.

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