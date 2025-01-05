Beşiktaş’ta beklenen görüşme bugün. Sergen Yalçın Beşiktaş’a dönecek mi?

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Beşiktaş’ta beklenen görüşme bugün. Sergen Yalçın Beşiktaş’a dönecek mi?

Beşiktaş’ta beklenen görüşme bugün gerçekleşecek. Başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük için 1 numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile bugün yüz yüze görüşecek. Görüşmeden anlaşmanın çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Beşiktaş bugün yapılacak kritik görüşmeyi bekliyor. Başkan Serdal Adalı bugün Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşecek. Kritik görüşme sonrası siyah beyazlılarda teknik direktör sorununun çözüme kavuşması bekleniyor. Taraflar daha önce telefonda görüşmeler yapmıştı.

Başkan Serdal Adalı’nın Yalçın’a en az 2.5 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor. Sergen Yalçın’ın talebine göre bu sürenin aşağı çekilmesi olası görülüyor.

Öte yandan Sergen Yalçın’ın teknik ekibini şekillendirdiği öğrenildi. Başarılı teknik direktörün yardımcı antrenörleri arasında Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün yer alması bekleniyor. Kaleci antrenörlüğü görevini Levent Açıl'ın üstlenmesi, performans analizi sorumluluğunu ise Murat Kaytaz'ın yürütmesi planlanıyor. Ayrıca, Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği ifade ediliyor.

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