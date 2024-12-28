Beşiktaş’ta bileti kesilen oyuncular netlik kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta bileti kesilen oyuncular netlik kazanıyor

Beşiktaş’ta bir yandan başkanlık seçimi beklenirken diğer yandan da gidecek oyuncular netlik kazanıyor. Siyah beyazlılarda bileti kesilen oyuncular arasında 7 isim geçiyor.

Beşiktaş’ta yarın yapılacak başkanlık seçiminden çıkacak sonuç merakla beklenirken diğer yandan da ara transferde gidecek oyuncuların listesi şekilleniyor. Siyah beyazlılarda kadroda büyük revizyon bekleniyor. Bu amaçla 7 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Siyah beyazlı yönetimin bonservis geliri beklediği Al Musrati ve Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Joao Mario, Onana ve Chamberlain ile yollar ayrılacak.

Beşiktaş’ta yer oyuncular arasından Tayyip Talha Sunuç ve Onur Bulut’un biletinin kesileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda yeni gelecek teknik adam ile yapılacak çalışma sonrasında söz konusu oyuncuların durumu hakkında nihai karar verilecek.

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