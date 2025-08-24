Beşiktaş'ta bir ayrılık daha açıklandı!

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha açıklandı!

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, takımın yentekli isimlerinden Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı.

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şoktaAnlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

u-001.jpeg

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olurOkan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe imkansızı başardı!Fenerbahçe imkansızı başardı!

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacakBaşkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Son Haberler
"Yapamazsın" diyenlere inat Togg’la Balkan turunu tamamladı, Avrupalılar araca hayran kaldı
"Yapamazsın" diyenlere inat Balkan turu yaptı! Avrupalılar Togg’a hayran kaldı
Okan Buruk raconu kesti! Barış Alper Yılmaz hocasına sığındı
Okan Buruk raconu kesti! Barış Alper Yılmaz hocasına sığındı
Çekya Cumhurbaşkanı'ndan seçim öncesi NATO ve AB uyarısı
Çekya Cumhurbaşkanı'ndan seçim öncesi NATO ve AB uyarısı
Filistin kararı sonrası Malezya'da yabancı ajan alarmı verildi
Filistin kararı sonrası Malezya'da yabancı ajan alarmı verildi
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha açıklandı!
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha açıklandı!