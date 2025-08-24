Beşiktaş'ta bir ayrılık daha açıklandı!

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

