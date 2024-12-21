Beşiktaş’ta bir dairede yaşanan patlama sonrası yangın çıktı

Beşiktaş Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak'ta bulunan Bahar Sitesi'nde yangın meydana geldi.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen patlama nedeniyle çıktı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI DAİREDE HASAR OLUŞTU

Çevredeki vatandaşlar yaşanan patlama sonrası panik yaşadı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri patlama sonrası kendi imkânlarıyla binayı tahliye etti. Binadaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri bina çevresini şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Patlama sonrası yaşanan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Patlamanın meydana geldiği dairede hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Patlama esnasında aynı binada yaşayan İsmail Engin yaşanan olayı anlattı, Engin “Saat 21.20 sıralarında evde televizyon izlediğim sırada şiddetli bir gümbürtü oldu. Evde duvarlar sarsıldı. Ne olduğunu anlamak için pencereleri açıp dışarıya baktım. İnsanlardan uzun süre ses alamadım. Üst katınızda yangın var dediler. Hemen apar topar giyinip dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda camdan çıkan alevleri gördüm. Seslerin ardından patlama olduğunu düşünerek polis geldi. Bizde yangın olduğunu söyleyerek itfaiyeyi aradık” dedi.