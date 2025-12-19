Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta gözlerin çevrildiği bölgelerden biri de kale oldu.

Yönetim, önceliği orta saha, sol bek ve stoper transferlerine verirken, U23 kontenjanına uygun bir kaleci için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte mevcut kadrodan bir ayrılığın da yaşanabileceği ifade ediliyor.

MERT GÜNOK MUTSUZ

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na kaptıran Mert Günok’un, forma giyemediği için mutsuz olduğu öğrenildi. 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak sahada yer almak ve A Milli Takım havuzunda yerini korumak isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, oynayabileceği bir takıma transfer olma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

KAPTANLIK DA SONA ERDİ

Sezon başında Avrupa elemeleri ve Süper Lig’in ilk 8 haftasında Beşiktaş kalesini koruyan Mert Günok, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu’na devretti. Bu sürecin ardından tecrübeli kalecinin, yönetim ve teknik heyet kararıyla kaptanlık görevi de elinden alındı.

Son 8 haftada yedek kulübesinde kalan Mert Günok’un, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor. Tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri ise 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş formasıyla dört sezondur görev yapan Mert Günok, bu süreçte istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti. Ancak yaşanan gelişmeler sonrası, siyah-beyazlı kulüpte bir dönemin kapanabileceği yorumları yapılmaya başlandı.