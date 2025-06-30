Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Tartışmalı futbolcuyla yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Tartışmalı futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda takıma katılan Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılanlar netleşiyor.

Siyah - beyazlılarda Jackson Muleka'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Beşiktaş, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş formasıyla 108 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol attı, 18 asist yaptı.

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