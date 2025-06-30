Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi: Tartışmalı futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılanlar netleşiyor.

Siyah - beyazlılarda Jackson Muleka'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Beşiktaş, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz



2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Arthur Masuaku’ya kulübümüze… pic.twitter.com/Oh1fcrvSm0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2025

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş formasıyla 108 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol attı, 18 asist yaptı.